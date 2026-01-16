Giornale di Brescia
Cremlino, 'recepito segnali da Roma-Parigi-Berlino sulla necessità di dialogo'

AA

MOSCA, 16 GEN - Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che "il Cremlino ha recepito segnali da Roma, Parigi e Berlino sulla necessità di un dialogo con la Russia e ritiene che ciò rappresenti un'evoluzione positiva nelle posizioni dei paesi occidentali". Lo scrive l'agenzia di stampa Tass.

MOSCA

