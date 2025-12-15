Giornale di Brescia
Cremlino, 'Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee'

MOSCA, 15 DIC - Il presidente russo è aperto a un accordo di pace complessivo, ma si oppone a tregue temporanee. Lo ha affermato il suo portavoce, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva proposto nei colloqui con gli Usa un congelamento del conflitto sulle linee attuali.

MOSCA

