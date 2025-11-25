Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, 'piano in 19 punti? Non ne sappiamo niente'

AA

MOSCA, 25 NOV - Gli Usa non hanno condiviso con la Russia alcun nuovo piano in 19 punti che, secondo notizie dei media, sarebbe stato messo a punto tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "No, non sappiamo di cosa stiate parlando", ha risposto il portavoce, citato da Interfax, a una domanda dei giornalisti in merito. "E' impossibile - ha aggiunto Peskov - commentare ogni notizia dei media in questo momento. Descriverei la situazione attuale come un delirio informativo. Vengono pubblicate un sacco di dichiarazioni e dati contraddittori". Peskov inoltre non ha commentato la notizia della Bbc, secondo la quale ieri vi sarebbero stati colloqui tra russi e americani ad Abu Dhabi dopo l'incontro tra la delegazione ucraina e quella statunitense domenica a Ginevra. "Non abbiamo ancora nulla da riferire - ha detto, citato dalla Tass -. Stiamo monitorando le notizie dei media e le analizziamo con cura".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario