Cremlino, 'piano in 19 punti? Non ne sappiamo niente'

MOSCA, 25 NOV - Gli Usa non hanno condiviso con la Russia alcun nuovo piano in 19 punti che, secondo notizie dei media, sarebbe stato messo a punto tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "No, non sappiamo di cosa stiate parlando", ha risposto il portavoce, citato da Interfax, a una domanda dei giornalisti in merito. "E' impossibile - ha aggiunto Peskov - commentare ogni notizia dei media in questo momento. Descriverei la situazione attuale come un delirio informativo. Vengono pubblicate un sacco di dichiarazioni e dati contraddittori". Peskov inoltre non ha commentato la notizia della Bbc, secondo la quale ieri vi sarebbero stati colloqui tra russi e americani ad Abu Dhabi dopo l'incontro tra la delegazione ucraina e quella statunitense domenica a Ginevra. "Non abbiamo ancora nulla da riferire - ha detto, citato dalla Tass -. Stiamo monitorando le notizie dei media e le analizziamo con cura".