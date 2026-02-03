Giornale di Brescia
Cremlino, 'pericoli per il mondo alla scadenza del trattato New Start'

MOSCA, 03 FEB - Tra pochi giorni il mondo potrebbe trovarsi in "una situazione più pericolosa di quella attuale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi alla scadenza, il 5 febbraio, del New Start, l'ultimo trattato tra Washington e Mosca per la limitazione delle armi strategiche. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il portavoce ha aggiunto che rimane sul tavolo la proposta russa per un'estensione del trattato per un anno.

MOSCA

