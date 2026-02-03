Cremlino, 'pericoli per il mondo alla scadenza del trattato New Start'

MOSCA, 03 FEB - Tra pochi giorni il mondo potrebbe trovarsi in "una situazione più pericolosa di quella attuale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi alla scadenza, il 5 febbraio, del New Start, l'ultimo trattato tra Washington e Mosca per la limitazione delle armi strategiche. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il portavoce ha aggiunto che rimane sul tavolo la proposta russa per un'estensione del trattato per un anno.