Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, per noi la Groenlandia è parte del Regno di Danimarca

AA

MOSCA, 16 GEN - Il ;;portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che "la Russia, insieme al resto del mondo, osserverà l'evoluzione della situazione inusuale intorno alla Groenlandia" aggiungendo che "la Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno danese". "La situazione è insolita, direi addirittura straordinaria dal punto di vista del diritto internazionale", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass osservando che Donald Trump ha affermato "che il diritto internazionale non rappresenta per lui alcuna priorità". "Noi, insieme al resto del mondo, osserveremo quale sarà questa traiettoria",ha concluso

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario