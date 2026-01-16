Cremlino, per noi la Groenlandia è parte del Regno di Danimarca

MOSCA, 16 GEN - Il ;;portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che "la Russia, insieme al resto del mondo, osserverà l'evoluzione della situazione inusuale intorno alla Groenlandia" aggiungendo che "la Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno danese". "La situazione è insolita, direi addirittura straordinaria dal punto di vista del diritto internazionale", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass osservando che Donald Trump ha affermato "che il diritto internazionale non rappresenta per lui alcuna priorità". "Noi, insieme al resto del mondo, osserveremo quale sarà questa traiettoria",ha concluso