Cremlino, 'partecipazione degli europei ai negoziati non promette bene'

MOSCA, 16 DIC - La partecipazione degli europei ai negoziati sull'Ucrina "non promette bene" in termini di risultati che possano essere accettati da Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. Rispondendo alla domanda su quando sono attesi nuovi contatti tra la Russia e gli Usa, Peskov ha sottolineato che prima Mosca dovrà esaminare "quello che sarà il risultato dei negoziati che gli americani conducono con gli ucraini, con la partecipazione degli europei".