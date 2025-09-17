Cremlino, 'non so nulla delle dichiarazioni di Navalnaya'
epa12345330 Kremlin spokesman Dmitry Peskov looks on at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, 02 September 2025, one day ahead of China's Victory Parade commemorating the end of WWII. EPA/Maxim Shemetov / POOL
MOSCA, 17 SET - "Non so nulla di queste sue dichiarazioni. Non posso dire nulla al riguardo": così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le parole di Yulia Navalnaya secondo cui due laboratori "in due paesi diversi hanno concluso" che suo marito Alexey Navalny "è stato avvelenato". Lo riporta la Tass. Navalny, considerato il principale oppositore di Putin, morì l'anno scorso nel carcere in cui era ingiustamente detenuto.
