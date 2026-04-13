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Cremlino, 'non manderemo congratulazioni a Magyar, Ungheria paese non amico'

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ROMA, 13 APR - La Russia non si congratulerà con il vincitore delle elezioni ungheresi, Peter Magyar, perché l'Ungheria è "un Paese non amico che sostiene le sanzioni" contro Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Life ripresa dalla Tass. Parlando del rapporto tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier ungherese uscente Viktor Orban, Peskov ha affermato che la loro non è mai stata "un'amicizia", ma Mosca ha semplicemente avuto "un dialogo con lui".

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