Cremlino, 'non manderemo congratulazioni a Magyar, Ungheria paese non amico'

ROMA, 13 APR - La Russia non si congratulerà con il vincitore delle elezioni ungheresi, Peter Magyar, perché l'Ungheria è "un Paese non amico che sostiene le sanzioni" contro Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Life ripresa dalla Tass. Parlando del rapporto tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier ungherese uscente Viktor Orban, Peskov ha affermato che la loro non è mai stata "un'amicizia", ma Mosca ha semplicemente avuto "un dialogo con lui".