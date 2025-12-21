Cremlino, 'non è ancora in programma telefonata Putin-Trump'

ROMA, 21 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora in programma una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma tale conversazione può essere organizzata rapidamente, se necessario, ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov citato da Interfax. "Non è ancora in programma, ma può essere organizzata rapidamente, se necessario", ha detto Peskov ai giornalisti. Inoltre, a Peskov è stato chiesto se Putin abbia intenzione di fare gli auguri di Natale a Trump. "Vi informeremo", ha risposto.