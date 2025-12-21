Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, 'non è ancora in programma telefonata Putin-Trump'

AA

ROMA, 21 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora in programma una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma tale conversazione può essere organizzata rapidamente, se necessario, ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov citato da Interfax. "Non è ancora in programma, ma può essere organizzata rapidamente, se necessario", ha detto Peskov ai giornalisti. Inoltre, a Peskov è stato chiesto se Putin abbia intenzione di fare gli auguri di Natale a Trump. "Vi informeremo", ha risposto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario