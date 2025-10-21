Cremlino, 'non c'è ancora data per vertice Trump-Putin'

MOSCA, 21 OTT - Non è stata stabilita ancora alcuna data per il possibile vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin, né è stata discussa la possibile partecipazione di leader europei. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Né il presidente Trump, né il presidente Putin hanno indicato date precise, serve preparazione, una preparazione seria", ha detto il portavoce, citato da Interfax.