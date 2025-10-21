Cremlino, 'non c'è ancora data per vertice Trump-Putin'
epa12303531 US President Donald Trump (R) welcomes Russian President Vladimir Putin during their meet to negotiate at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, USA, 15 August 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
AA
MOSCA, 21 OTT - Non è stata stabilita ancora alcuna data per il possibile vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin, né è stata discussa la possibile partecipazione di leader europei. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Né il presidente Trump, né il presidente Putin hanno indicato date precise, serve preparazione, una preparazione seria", ha detto il portavoce, citato da Interfax.
