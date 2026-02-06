Cremlino, 'New Start, consenso Usa-Russia per avviare negoziati'

MOSCA, 06 FEB - Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che il tema dell'estensione del Trattato sulla riduzione degli armamenti strategici New Start, scaduto il 5 febbraio, è stato sollevato durante i colloqui di Abu Dhabi sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. "C'è un'intesa, inclusa questa discussa ad Abu Dhabi, che entrambe le parti assumeranno posizioni responsabili e riconosceranno la necessità di avviare i negoziati su questo argomento il prima possibile", ha detto Peskov, citato dall'agenzia russa Ria Novosti.