Cremlino, Mosca rispetta scelta degli ungheresi, improbabile influisca su conflitto
AA
MOSCA, 13 APR - La Russia rispetta la scelta fatta dal popolo ungherese. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, commentando in un briefing con i media i risultati delle elezioni parlamentari nella repubblica. "L'Ungheria ha fatto la sua scelta. Noi rispettiamo questa scelta", ha affermato Peskov, citato da Tass, aggiungendo di ritenere "improbabile che le elezioni ungheresi possano influire sulla situazione relativa al conflitto tra Russia e Ucraina"
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti