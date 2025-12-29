Giornale di Brescia
Cremlino, 'le proposte ucraine non vincolano Kiev a rispettarle'

MOSCA, 29 DIC - La Russia vede le proposte di risoluzione dell'Ucraina come "aperte a interpretazioni e un modo per eludere i propri obblighi". Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, in seguito alla telefonata tra i presidenti russo e statunitense sui risultati dei colloqui tra Trump e Zelensky in Florida. "Donald Trump ha riferito di alcuni dei risultati ottenuti dal team di Zelensky, che si stanno muovendo in questa direzione, ma che a nostro avviso lasciano comunque spazio a diverse interpretazioni per consentire alle autorità di Kiev di eludere i propri obblighi", ha dichiarato Ushakov citato da Ria Novosti.

MOSCA

