Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia

MOSCA, 15 SET - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass. "La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove", ha detto Peskov secondo la Tass.