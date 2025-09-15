Giornale di Brescia
Cremlino, la Nato è di fatto in guerra con la Russia

epa12345648 Kremlin spokesman Dmitry Peskov looks on at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, 02 September 2025, one day ahead of China's Victory Parade commemorating the end of WWII. EPA/Maxim Shemetov / POOL
AA

MOSCA, 15 SET - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass. "La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove", ha detto Peskov secondo la Tass.

