Cremlino, 'la guerra in Ucraina finirà con una vittoria'

ROMA, 10 MAG - L'operazione militare speciale in Ucraina si concluderà con una vittoria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista citata dalla Tass. "Questa è la nostra guerra. E la vinceremo", ha sottolineato il portavoce. Ieri il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che "il conflitto ucraino sta volgendo al termine".