MOSCA, 11 DIC - In Ucraina devono tenersi elezioni per un nuovo presidente, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che il mandato di Volodymyr Zelensky è terminato nel maggio 2024. "Il mandato del presidente dell'Ucraina è terminato in conformità con la Costituzione. Pertanto - ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass - devono tenersi le elezioni".