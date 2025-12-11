Giornale di Brescia
Cremlino, 'in Ucraina si svolgano le elezioni presidenziali'

MOSCA, 11 DIC - In Ucraina devono tenersi elezioni per un nuovo presidente, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che il mandato di Volodymyr Zelensky è terminato nel maggio 2024. "Il mandato del presidente dell'Ucraina è terminato in conformità con la Costituzione. Pertanto - ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass - devono tenersi le elezioni".

