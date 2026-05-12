Cremlino, 'i negoziati fanno pensare che la fine del conflitto sia vicina'

ROMA, 12 MAG - "Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato la dichiarazione fatta sabato dal presidente russo Vladimir Putin, secondo il quale il conflitto in Ucraina "si avvia alla conclusione". "Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti", ha aggiunto il portavoce di Vladimir Putin, citato da Interfax. Ma al momento "il cessate il fuoco umanitario è terminato e l'operazione militare speciale continua", ha sottolineato Peskov.