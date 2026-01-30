Giornale di Brescia
Cremlino, 'gli attacchi sospesi sono quelli su Kiev'

MOSCA, 30 GEN - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha precisato che gli attacchi all'Ucraina che la Russia ha accettato di sospendere fino a domenica su richiesta di Donald Trump, sono quelli che prendono di mira la capitale Kiev. Peskov ha detto che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi. Putin ha accettato, ha aggiunto il suo portavoce, facendo quindi capire che tale tregua sarebbe già in vigore da lunedì scorso.

