Cremlino, 'Dmitriev è di ritorno da Miami e riferirà a Putin'

MOSCA, 22 DIC - Il rappresentante speciale presidenziale russo Kirill Dmitriev riferirà al presidente Vladimir Putin sui risultati del suo viaggio a Miami al suo ritorno a Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Dovrebbe volare a Mosca. Non è ancora arrivato. Non si tratta di un viaggio breve. Informerà il presidente al suo arrivo", ha detto Peskov, citato da Interfax. Al portavoce del Cremlino è stato chiesto se il presidente russo avesse trasmesso qualcosa ai suoi partner americani tramite Dmitriev. "No. La cosa principale è ottenere tutte le informazioni", ha risposto Peskov. "Dmitriev dovrebbe impegnarsi per ottenerle. Dovrebbe ricevere informazioni sul lavoro preparatorio svolto da americani ed europei. Poi riferirà al capo dello Stato", ha dichiarato Peskov al Primo canale. "La parte statunitense collega chiaramente la possibilità di sviluppare la cooperazione al processo di risoluzione", ha osservato Peskov, aggiungendo: "Crediamo che questi due processi non debbano essere interconnessi. La parte russa ritiene che possano esserci molti progetti reciprocamente vantaggiosi all'ordine del giorno".