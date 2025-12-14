Cremlino, 'da Rutte dichiarazioni irresponsabili sulla guerra'

ROMA, 14 DIC - "Sfortunatamente, il signor Rutte rilascia queste dichiarazioni irresponsabili e semplicemente non capisce di cosa sta parlando". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, in un'intervista alla tv di Stato russa ripresa dalla Tass, ha commentato le parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che, stando a quanto riportato dai media internazionali, giovedì ha affermato: "Dobbiamo essere preparati alla portata della guerra che hanno dovuto sopportare i nostri nonni o bisnonni". Rutte - riportano diversi giornali - aveva inoltre dichiarato che i membri dell'alleanza potrebbero secondo lui essere "il prossimo obiettivo della Russia" e aveva esortato ad aumentare le difese militari per "evitare uno scenario del genere". "Noi, grazie a Dio, siamo cresciuti in un Paese in cui il ricordo di questo evento, di quanto orribile sia stato e di ciò che siamo riusciti a fare per salvare l'Europa dal fascismo, è preservato con cura", ha replicato il Cremlino.