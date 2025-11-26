Giornale di Brescia
Cremlino conferma, Witkoff a Mosca la prossima settimana

ROMA, 26 NOV - Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per una visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana. Lo riporta la Tass. Secondo Ushakov la "fuga di notizie" sulla sua conversazione con Witkoff è un tentativo di ostacolare la ripresa delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

ROMA

