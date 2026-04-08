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Cremlino, 'cessate il fuoco in Iran decisione molto importante'

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ROMA, 08 APR - Il Cremlino accoglie come una "decisione molto importante" il cessate il fuoco nel Golfo Persico, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. "Abbiamo accolto con favore queste notizie di un cessate il fuoco e accogliamo con favore la decisione di non proseguire lungo la strada dell'escalation armata, soprattutto di non lanciare attacchi contro obiettivi civili e obiettivi economici dell'Iran", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

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