Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cremlino, accogliamo con favore la volontà del neopremier bulgaro di dialogare

AA

(ANSA-AFP) - MOSCA, 20 APR - La Russia accoglie con favore la volontà del neopremier bulgaro Radev di "dialogare" pur affermando che "è troppo presto per trarre conclusioni su un eventuale cambiamento di atteggiamento dell'Europa nei confronti della Russia sulla base dei risultati delle elezioni in Ungheria e in Bulgaria". "Da Bruxelles provengono dichiarazioni di tutt'altra natura. Ovviamente, ci colpiscono positivamente le parole di Radev, che ha vinto le elezioni, e di altri politici europei sulla loro disponibilità a risolvere i problemi attraverso un dialogo pragmatico con la Russia", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "La Russia non si è mai chiusa al dialogo - ha aggoiunto il portavoce del Cremlino - ma il più delle volte questo non viene ricambiato in Europa". (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario