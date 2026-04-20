Cremlino, accogliamo con favore la volontà del neopremier bulgaro di dialogare

(ANSA-AFP) - MOSCA, 20 APR - La Russia accoglie con favore la volontà del neopremier bulgaro Radev di "dialogare" pur affermando che "è troppo presto per trarre conclusioni su un eventuale cambiamento di atteggiamento dell'Europa nei confronti della Russia sulla base dei risultati delle elezioni in Ungheria e in Bulgaria". "Da Bruxelles provengono dichiarazioni di tutt'altra natura. Ovviamente, ci colpiscono positivamente le parole di Radev, che ha vinto le elezioni, e di altri politici europei sulla loro disponibilità a risolvere i problemi attraverso un dialogo pragmatico con la Russia", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "La Russia non si è mai chiusa al dialogo - ha aggoiunto il portavoce del Cremlino - ma il più delle volte questo non viene ricambiato in Europa". (ANSA-AFP).