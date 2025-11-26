Cremlino, 'a Abu Dhabi non affrontati dettagli piano Usa'

MOSCA, 26 NOV - La Russia non ha discusso con gli Usa i dettagli del piano di Donald Trump per la pace in Ucraina durante i colloqui ad Abu Dhabi. Lo ha detto alla Tass Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che diversi punti del piano richiedono una "seria analisi". Washington e Mosca sono in contatto, ha aggiunto Ushakov, ma non ci sono ancora state discussioni serie "al tavolo" negoziale.