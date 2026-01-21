Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crea sanità, spesa privata delle famiglie raddoppiata in 40 anni

AA

ROMA, 21 GEN - L'incidenza della spesa privata delle famiglie per la sanità sui bilanci familiari si è più che raddoppiata, dalla nascita del Ssn nel 1978 ad oggi, raggiungendo in media il 4,3%, e toccando il 6,8% per le famiglie meno istruite, ed il prezzo più alto lo pagano le famiglie meno abbienti: la quota di spesa privata sostenuta dal 60% dei nuclei più poveri è cresciuta dal 27,6% al 37,6%. In totale la spesa privata è pari a 43,3 miliardi di euro, quasi un quarto del totale. E' il dato che emerge dal 21/mo Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, presentato oggi al Cnel. A livello geografico inoltre, rileva il Rapporto, "mentre la spesa privata nel Nord è cresciuta parimenti al reddito disponibile, nel Centro e nel Mezzogiorno si è incrementata molto di più, drenando risorse prima destinabili ad altri obiettivi: un comportamento di spesa delle famiglie che fa capire come le famiglie ritengano i consumi sanitari 'extra Ssn' qualcosa di necessario e non posticipabile". Dal Crea - già consorzio promosso dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla Fimmg - arriva dunque un avvertimento: "Senza un cambio di paradigma, il Ssn non sarà in grado a rispondere ai bisogni in evoluzione della popolazione, guidata dalla demografia, ma anche dalle modifiche nelle strutture sociali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario