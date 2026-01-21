Crea sanità, spesa privata delle famiglie raddoppiata in 40 anni

ROMA, 21 GEN - L'incidenza della spesa privata delle famiglie per la sanità sui bilanci familiari si è più che raddoppiata, dalla nascita del Ssn nel 1978 ad oggi, raggiungendo in media il 4,3%, e toccando il 6,8% per le famiglie meno istruite, ed il prezzo più alto lo pagano le famiglie meno abbienti: la quota di spesa privata sostenuta dal 60% dei nuclei più poveri è cresciuta dal 27,6% al 37,6%. In totale la spesa privata è pari a 43,3 miliardi di euro, quasi un quarto del totale. E' il dato che emerge dal 21/mo Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, presentato oggi al Cnel. A livello geografico inoltre, rileva il Rapporto, "mentre la spesa privata nel Nord è cresciuta parimenti al reddito disponibile, nel Centro e nel Mezzogiorno si è incrementata molto di più, drenando risorse prima destinabili ad altri obiettivi: un comportamento di spesa delle famiglie che fa capire come le famiglie ritengano i consumi sanitari 'extra Ssn' qualcosa di necessario e non posticipabile". Dal Crea - già consorzio promosso dall'Università di Roma Tor Vergata e dalla Fimmg - arriva dunque un avvertimento: "Senza un cambio di paradigma, il Ssn non sarà in grado a rispondere ai bisogni in evoluzione della popolazione, guidata dalla demografia, ma anche dalle modifiche nelle strutture sociali".