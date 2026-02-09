Giornale di Brescia
Crans-Montana, un altro intervento per la quindicenne Elsa

BIELLA, 09 FEB - Continuano a essere critiche le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale "Le Constellation" a Crans Montana nella notte di Capodanno. Nei giorni scorsi è stata sottoposta a un altro intervento chirurgico per le ustioni riportate ed è stata per ore in sala operatoria. I genitori continuano a rimanere accanto a lei e tutta la comunità biellese sta seguendo l'evolversi della sua situazione. Il suo trasferimento in Italia dall'ospedale di Zurigo, in Svizzera, al momento non è previsto. È continuamente monitorata dall'equipe sanitaria e non è in calendario alcun spostamento, vista proprio la sua delicata situazione sanitaria.

Argomenti
BIELLA

