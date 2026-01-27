Crans-Montana, Svizzera 'da noi fondamentale la separazione dei poteri'

AOSTA, 27 GEN - In una dichiarazione all'ANSA il Dipartimento degli Affari esteri della Svizzera sottolinea che sulla tragedia di Crans-Montana la competenza è "della giustizia vallesana e non della politica. Un principio fondamentale del nostro sistema democratico è la separazione dei poteri, che attribuisce a ciascun potere dello Stato ruoli, compiti e responsabilità propri". Il Dipartimento ha "preso atto della richiesta da parte dell'Italia di una stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie svizzere e italiane per chiarire le circostanze del tragico incendio di Crans-Montana. Tale richiesta riguarda le autorità giudiziarie competenti". La Svizzera e l'Italia, prosegue, "perseguono il medesimo obiettivo. Le circostanze che hanno condotto alla morte di 40 giovani provenienti da numerosi Paesi devono essere chiarite con rapidità, trasparenza e in modo esaustivo, e le persone responsabili devono essere chiamate a risponderne".