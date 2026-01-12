Crans-Montana, stabili le condizioni della 15enne di Biella

Rimangono stabili le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne di Biella ferita nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. All'ospedale di Zurigo è stata sottoposta a due operazioni, una martedì scorso e una venerdì per andare a ricostruire l'intestino e per andare a rimuovere le parti necrotiche provocate dalle ustioni. Ma la ragazza dovrà tornare in sala operatoria. Tutte le superfici ustionate dovranno essere trattate per evitare il rischio di infezioni. Attorno alla famiglia proseguono intanto tante testimonianze di affetto e di vicinanza.