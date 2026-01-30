Giornale di Brescia
Crans-Montana, pm di Roma avranno accesso ad atti indagine

ROMA, 30 GEN - La Procura vallesana ha concesso l'assistenza giudiziaria all'Italia in relazione alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha detto una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'autorità competente in materia, ai microfoni della Radio SRF. L'UFG precisa di essere stato informato oggi che il pubblico ministero del Canton Vallese ha dato seguito alla rogatoria presentata dalla Procura di Roma. Concretamente le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte. Ciò avverrà nel rispetto dei diritti previsti dalla legge per le parti potenzialmente coinvolte dalle misure di assistenza giudiziaria.

