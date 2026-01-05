Crans Montana: padre di Giovanni Tamburi, 'sono morto con lui'

BOLOGNA, 05 GEN - "Siamo veramente di fronte a qualcosa di incredibile. Era un ragazzo che amava la musica, lo sport, io vivevo con lui, ogni mattina ci davamo il buongiorno, di sera la buonanotte. Mi hanno tolto qualcosa e forse sono morto con lui: ripartirò nella vita con un vuoto enorme". Così, ai microfoni delle televisioni, ripreso in un video pubblicato sul sito e sui canali social de 'la Repubblica', Giuseppe Tamburi, il padre del 16enne bolognese, Giovanni Tamburi, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, all'arrivo del feretro del figlio al cimitero di Borgo Panigale. "Era un ragazzo benvoluto da tutti, andava bene a scuola perché sentiva che era suo dovere - racconta -: gli avevo appena comprato una moto ed era così felice, non l'ha usata mai. E' stato un dramma, scusate, ma non riesco a dire altro - conclude rivolgendosi ai cronisti -: dirò qualcosa in chiesa".