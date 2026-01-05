Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crans Montana: padre di Giovanni Tamburi, 'sono morto con lui'

AA

BOLOGNA, 05 GEN - "Siamo veramente di fronte a qualcosa di incredibile. Era un ragazzo che amava la musica, lo sport, io vivevo con lui, ogni mattina ci davamo il buongiorno, di sera la buonanotte. Mi hanno tolto qualcosa e forse sono morto con lui: ripartirò nella vita con un vuoto enorme". Così, ai microfoni delle televisioni, ripreso in un video pubblicato sul sito e sui canali social de 'la Repubblica', Giuseppe Tamburi, il padre del 16enne bolognese, Giovanni Tamburi, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, all'arrivo del feretro del figlio al cimitero di Borgo Panigale. "Era un ragazzo benvoluto da tutti, andava bene a scuola perché sentiva che era suo dovere - racconta -: gli avevo appena comprato una moto ed era così felice, non l'ha usata mai. E' stato un dramma, scusate, ma non riesco a dire altro - conclude rivolgendosi ai cronisti -: dirò qualcosa in chiesa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Crans MontanaBOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario