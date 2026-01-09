Crans-Montana: Niguarda, bollettini solo per informazioni significative

MILANO, 09 GEN - Non ci saranno più bollettini medici del Niguarda sulle condizioni dei feriti nel rogo di Crans-Montana a meno che non ci siano "informazioni significative da condividere di interesse pubblico". Lo hanno spiegato dal Niguarda aggiungendo che ritengono anche "necessario sospendere le interviste con i professionisti dell'Ospedale" che erano state fornite in una prima fase per garantire il diritto all'informazione mentre "ora è necessario che gli esperti coinvolti tornino a dedicare tutte le loro energie alla cura dei pazienti e delle loro famiglie".