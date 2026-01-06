Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crans-Montana: monsignor Delpini, è necessario chiedere giustizia

AA

MILANO, 06 GEN - "Credo che sia giusto chiedere giustizia, è necessario. Se i locali che ospitano persone che fanno festa non sono adeguatamente sicuri è una grave responsabilità per chi li gestisce". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, riferendosi al locale Le Constellation di Crans-Montana, dove si è verificata la tragedia costata la vita a diversi giovani. Delpini ha parlato all'ingresso del Collegio San Carlo dove è allestita camera ardente di Chiara Costanzo, una delle vittime. "L'emozione che questa tragedia ha suscitato in tutti è lo sconforto - ha aggiunto - ma l'emozione e la commozione svaniscono presto e serve qualcosa di più serio, di più solido. Sono convinto che siano necessari lo spiraglio della speranza e l'intensità della preghiera". "Ai giovani - ha concluso - mi sento di dire che possiamo sperare in un modo di vivere che non si rassegni alla morte e alla disperazione". L'arcivescovo ha quindi precisato che "la giustizia non restituisce la salute ai feriti né i morti alle loro famiglie, ma resta una richiesta del tutto legittima e doverosa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Crans-MontanaMILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario