Crans-Montana: monsignor Delpini, è necessario chiedere giustizia

MILANO, 06 GEN - "Credo che sia giusto chiedere giustizia, è necessario. Se i locali che ospitano persone che fanno festa non sono adeguatamente sicuri è una grave responsabilità per chi li gestisce". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, riferendosi al locale Le Constellation di Crans-Montana, dove si è verificata la tragedia costata la vita a diversi giovani. Delpini ha parlato all'ingresso del Collegio San Carlo dove è allestita camera ardente di Chiara Costanzo, una delle vittime. "L'emozione che questa tragedia ha suscitato in tutti è lo sconforto - ha aggiunto - ma l'emozione e la commozione svaniscono presto e serve qualcosa di più serio, di più solido. Sono convinto che siano necessari lo spiraglio della speranza e l'intensità della preghiera". "Ai giovani - ha concluso - mi sento di dire che possiamo sperare in un modo di vivere che non si rassegni alla morte e alla disperazione". L'arcivescovo ha quindi precisato che "la giustizia non restituisce la salute ai feriti né i morti alle loro famiglie, ma resta una richiesta del tutto legittima e doverosa".