Crans-Montana: Manfredi Marcucci dimesso, è tornato a casa

MILANO, 19 MAR - È stato dimesso ieri dal Policlinico Gemelli di Roma Manfredi Marcucci, il sedicenne rimasto gravemente ferito nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Marcucci era stato a lungo ricoverato al Niguarda di Milano e poi dall'8 marzo era stato trasferito nella capitale. "Da ieri sera - ha spiegato il padre Umberto - Manfredi non è più ricoverato al Gemelli ed è potuto finalmente tornare a casa".