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Crans-Montana: Manfredi Marcucci dimesso, è tornato a casa

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MILANO, 19 MAR - È stato dimesso ieri dal Policlinico Gemelli di Roma Manfredi Marcucci, il sedicenne rimasto gravemente ferito nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Marcucci era stato a lungo ricoverato al Niguarda di Milano e poi dall'8 marzo era stato trasferito nella capitale. "Da ieri sera - ha spiegato il padre Umberto - Manfredi non è più ricoverato al Gemelli ed è potuto finalmente tornare a casa".

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