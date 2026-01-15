Giornale di Brescia
Crans-Montana, l'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile

ROMA, 15 GEN - "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti, se l'Europa ha senso anche in termini cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Mantovano ha aggiunto che il governo intende "proporre alle nazioni europee che, come l'Italia hanno visto propri cittadini vittime o feriti, una sorta di coordinamento per affiancare le autorità nel rispetto del diritto elvetico e in coerenza con le esigenze e i diritti dei danneggiati". "L'Avvocatura dello Stato - ha anche ribadito il sottosegretario - si sta attivando nella prospettiva" che l'Italia si costituisca "parte civile" nel procedimento.

Argomenti
ROMA

