Crans-Montana: Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo a Milano

MILANO, 11 GEN - Leonardo Bove, il 16enne milanese, rimasto ferito nel rogo del Constellation e ricoverato all'ospedale di Zurigo, è stato giudicato trasportabile dai sanitari svizzeri e - secondo quanto ha appreso l'ANSA - sarà trasferito già oggi in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, se le condizioni meteo lo consentiranno. Da alcuni giorni, infatti, a Zurigo continua a nevicare. E al momento non c'è il via libera al volo degli elicotteri. Di conseguenza è possibile che Leonardo Bove sia trasferito oggi se le condizioni meteo miglioreranno, o nei prossimi giorni. A Niguarda comunque tutto è pronto per accogliere il sedicenne.