Crans Montana: l'elicottero con Leonardo atterrato al Niguarda

MILANO, 11 GEN - E' atterrato all'ospedale Niguarda l'elicottero con a bordo Leonardo Bove, il sedicenne ferito nel rogo di Capodanno a Crans-Montana che era ricoverato all'ospedale di Zurigo. Il via libera al trasporto del ragazzo, che ha ustioni su oltre il 50% della superficie corporea e danni causati dall'inalazione di fumi velenosi, è arrivato questa mattina ma si è dovuto aspettare un miglioramento delle condizioni meteo per far partire da Bergamo l'elicottero di Areu che lo ha riportato a Milano. Sale quindi a 12 il numero dei ricoverati arrivati dalla Svizzera a Niguarda.

Argomenti
Crans MontanaMILANO

