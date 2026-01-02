Crans-Montana, La Russa depone fiori davanti al consolato svizzero di Milano

MILANO, 02 GEN - Il presidente del Senato Ignazio La Russa e una delegazione di esponenti FdI di Milano tra cui il parlamentare Riccardo De Corato ha deposto mazzi di fiori bianchi e rossi davanti al consolato svizzero in segno di cordoglio per la tragedia di Crans-Montana. "In questi casi - ha detto La Russa - le parole sono davvero superflue. Credo che questo piccolissimo gesto di solidarietà, e organizzato dagli amici di Fratelli d'Italia di Milano, parli da solo e valga per tutti gli italiani al di là delle differenze politiche. Abbiamo voluto mostrare un sentimento sincero di cordoglio". Per quanto riguarda le indagini sul rogo del locale 'Le Constellation' nella nota località turistica Svizzera, "Ho sentito le autorità italiane che - ha spiegato il presidente del Senato - stanno seguendo la vicenda da vicino". "Ho parlato con il presidente della comunità ebraica di Milano Walter Meghnagi che ha il figlio maggiore lì. Mi ha detto che la situazione è molto tesa e non si spiegano perché non ci fosse un divieto di utilizzo di quel locale così poco sicuro" ha aggiunto. Sulla soglia del consolato, che oggi è chiuso, sono stati lasciati fiori e disegni da alcune bambine, che hanno scritto "noi siamo piccole ma il nostro pensiero per voi è grande".