Crans-Montana, la Procura di Bologna fa riesumare la salma di Tamburi

BOLOGNA, 09 GEN - La Procura di Bologna, delegata dalla Procura di Roma, per l'autopsia, ha dato l'ordine di far riesumare la salma di Giovanni Tamburi, il 16enne morto la notte dell'ultimo dell'anno nell'incendio di Crans-Montana, i cui funerali erano stati celebrati mercoledì. Il fascicolo è attualmente contro ignoti. Per procedere all'esame medico legale la Procura guidata da Paolo Guido ha inviato avvisi anche ai familiari della vittima, che però, secondo quanto si apprende, al momento non intenderebbe avvalersi di un avvocato, né avviare iniziative legali, come per esempio sporgere querela.

