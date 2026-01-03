Crans-Montana, la madre di una ferita 'non ha compreso cosa è accaduto'

BOLOGNA, 03 GEN - "Ha subito un ulteriore intervento alle mani, l'hanno estubata. Siamo riusciti a vederla, e a parlarci anche. È abbastanza serena ma non ha ben compreso quello che è successo intorno a lei". Così alla TgR dell'Emilia-Romagna Cristina Ferretti, madre di Eleonora Palmieri, 29enne romagnola rimasta ferita nell'incendio di Crans-Montana e ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano. Eleonora, ha raccontato il fidanzato Filippo Bonifacio a diversi media fra cui l'edizione riminese del Resto del Carlino, è stata salvata dallo stesso ragazzo, 24enne, che l'ha cercata tra la folla in fuga e l'ha trascinata via, con ustioni, portandola immediatamente all'ospedale svizzero di Sion. "Siamo usciti verso mezzanotte e siamo andati a festeggiare il Capodanno a Montana dove c'era la festa all'aperto - ha raccontato al Carlino - Abbiamo fatto il conto alla rovescia lì". "La musica doveva finire subito dopo mezzanotte, ma il dj ha deciso di continuare fino all'1.15. Quel quarto d'ora in più ci ha salvato la vita". I due si sono infatti spostati dopo a Crans, dopo l'una e un quarto, e l'incendio è scoppiato proprio quando è arrivato il loro turno - dopo una lunga fila - di entrare nel locale Le Constellation. "È arrivata una massa di persone che correva nel panico. Siamo stati scaraventati fuori tutti insieme. In quel momento ho perso di vista tutti, anche Eleonora". Poi l'ha trovata e raggiunta, aveva ustioni ed è corso in ospedale. "Mi sono guardato intorno e sembrava un film dell'orrore".