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Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni

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TORINO, 24 APR - È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del capoluogo piemontese Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa. Lo hanno annunciato questa mattina i genitori della quindicenne e i medici del Cto, durante una conferenza stampa a cui era presente anche l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Elsa era arrivata in elicottero da Zurigo il 26 febbraio scorso.

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