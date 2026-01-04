Crans-Montana: il sindaco, 'nei controlli non siamo stati permissivi'

Giornale di Brescia
ROMA, 04 GEN - "Il Comune di Crans-Montana non ha adottato un approccio permissivo nell'ispezione dei bar". Lo ha detto il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, investito dalle polemiche per l'incendio che a Capodanno ha provocato 40 vittime nel locale Le Constellation. Lo riferisce il giornale svizzero Blick citando una dichiarazione del sindaco alla radio svizzera francofona Rts. Nel Cantone Vallese, i Comuni sono responsabili dei controlli antincendio, e gli edifici accessibili al pubblico, come i bar, devono essere ispezionati annualmente, ricorda Blick. Il proprietario del bar Le Constellation in cui si è consumata la strage, Jacques Moretti, aveva invece dichiarato che il suo locale era stato ispezionato "tre volte in dieci anni". Ieri sera, il Comune di Crans-Montana ha diffuso un comunicato stampa annunciando la sua intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro i proprietari dei bar.

