Crans-Montana, il papà di Riccardo 'sarà sempre presente nella nostra vita'

ROMA, 07 GEN - "Nei momenti di difficoltà l'amore ha sempre prevalso su tutto. Riccardo sarà sempre presente nella nostra vita". Sono le parole che Massimo Minghetti, il papà di Riccardo, il giovane di 16 anni morto nella tragedia di Crans-Montana, usa al termine del funerale nella basilica dei Santi Pietro e Paolo mentre parla dal pulpito per ricordare il figlio che ora "lassù si sarà già organizzato con i suoi compagni", dice. Invita dunque a ricordare "non solo Riccardo ma anche gli altri 40 morti e 119 feriti". La chiesa gremita è segno "di quanto Riccardo ha fatto nella sua breve vita" ed è quello "che lascia a noi". Un ultimo pensiero lo rivolge poi a tutti gli amici e compagni di scuola di Riccardo: "continuate a vivere e a sognare con lo stesso entusiasmo e l'amore che vi ha trasmesso il vostro amico".