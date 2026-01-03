Crans-Montana, i proprietari del locale indagati per omicidio colposo

(ANSA-AFP) - ROMA, 03 GEN - È stata aperta un'indagine penale contro i due proprietari francesi del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. "Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza", hanno spiegato la polizia e i pm. (ANSA-AFP).