Crans-Montana: i genitori di Elsa, 'è felice di tornare in Italia'

BIELLA, 26 FEB - "Elsa è felice di tornare in Italia". Un po' di sollievo per i genitori di Elsa, la quindicenne biellese ricoverata a Zurigo dopo l'incendio del 'Constellation' Crans-Montana. "Le condizioni sono stabili", spiegano i genitori. E così è stato possibile organizzare il trasferimento al Cto di Torino per proseguire le cure. Una notizia che ha sollevato anche i compagni di classe dell'istituto superiore di Biella frequentato da Elsa. Amici e compagni di scuola in queste settimane hanno avuto sempre un filo diretto con la famiglia sperando nell'arrivo di buone notizie.