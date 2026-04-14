Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma

ROMA, 14 APR - La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation. Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.