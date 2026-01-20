Crans-Montana, Francesca raccoglie capelli per parrucche di ustionati

CASTELNUOVO SCRIVIA, 20 GEN - Solidarietà e vicinanza ai molti feriti nel devastante incendio di Capodanno a 'Le Constellation' di Crans-Montana (Svizzera) anche da chi si occupa di bellezza. Nel caso specifico di bellezza dei capelli. Maria Francesca Cipriano, titolare di 'Fra L'amore per i capelli' - salone di parrucchiera a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) - aderisce all'iniziativa, diventata virale sui social, raccogliendo materiale con cui realizzare parrucche per gli ustionati. "Anch'io voglio fare qualcosa per Crans-Montana e - confida - farò quello di cui sono capace: chi vorrà donare, il taglio sarà gratis. Sono già stata contattata da molte ragazze e questo mi fa davvero piacere. Tra le promotrici dell'iniziativa so esserci una collega di Biella". La lunghezza minima richiesta è di 20 centimetri. Sono accettati anche capelli colorati, ma non trattati con permanente, decolorazioni aggressive o henné. Quanto raccolto è inviato a un'azienda svizzera. "Credo di essere una delle prime in provincia di Alessandria e ne sono orgogliosa. Speriamo di diventare tantissimi e di raccogliere il più possibile - si augura Francesca - E' il nostro modo per essere vicino concretamente a chi sta soffrendo".