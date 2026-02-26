Giornale di Brescia
Crans-Montana: Elsa attesa a Torino, previsto il ricovero al Cto

TORINO, 26 FEB - E' atteso nel pomeriggio il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Dopo quasi due mesi trascorsi all'ospedale di Zurigo, è previsto che nelle prossime ore la giovane venga ricoverata al Cto di Torino. La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall'incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici.

Argomenti
Crans-MontanaTORINO

