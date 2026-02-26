Crans-Montana: Elsa a Torino, 'l'abbiamo trovata in ottime condizioni'

TORINO, 26 FEB - "L'abbiamo trovata in ottime condizioni. Sicuramente il trasferimento è stato voluto dall'assessorato alla Sanità e direttamente anche dal presidente della Regione, Alberto Cirio, e abbiamo interessato la protezione civile che in questi casi ha pensato e ha fatto il trasporto da Zurigo presso il nostro centro". Così Lorenzo Angelone, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della salute e della Scienza di Torino, dopo l'arrivo in elicottero da Zurigo al Cto di Torino di Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. "Il volo - ha spiegato - è durato circa 90 minuti: siamo stati allertati già stamattina che verso le 12 e 30, le 13, e l'abbiamo accolta come una nostra paziente e come una cittadina della Regione Piemonte che ha necessità ancora, come diceva il dottor Navissano, di essere curata ancora per lungo tempo. Quindi ringraziamo tutte le persone che sempre in queste occasioni danno il loro contributo per far sì che vengano mantenuti sempre alti livelli per la sanità piemontese".