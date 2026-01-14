Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crans-Montana, domani pomeriggio le famiglie a Palazzo Chigi

AA

ROMA, 14 GEN - "Si terrà domani, giovedì 15 gennaio, alle 13.30 a Palazzo Chigi, l'incontro tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Ministro della giustizia Carlo Nordio, l'Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, degli affari europei e della Protezione Civile e i familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "L'incontro, come annunciato dal Presidente Giorgia Meloni, e in coerenza con l'indirizzo espresso dal Parlamento - viene spiegato -, servirà a coordinare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in territorio elvetico sia in quello italiano, e a valutare le possibili iniziative da intraprendere".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario