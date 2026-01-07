Crans-Montana, domani a Genova i funerali di Galeppini
GENOVA, 07 GEN - Verranno celenbrati domani a Genova i funerali di Emanuele Galeppini, il camoione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans-Montana. Per volontà e richiesta dei genitori non è stata nota la chiesa dove verranno svolte le esequie. La camera ardente allestita nella cappella della chiesta dei frati cappuccini all'interno del Policlinico San Martino resterà aperta anche oggi.
